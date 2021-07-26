日本前奧運國手福原愛（小愛）因與江宏傑本月8日離婚一事受關注，她26日受邀在日本富士電視台擔任桌球賽事評論，她昨午先在背後遙望彩虹大橋的電視台內擔任賽間短評，昨晚再擔任決勝球評，從頭至尾未提個人私事。

小愛婚變後，昨午首度公開露面，她頭戴防疫透明罩，表情看起來略顯緊張，眼神也不太看鏡頭，短評過程，她仍發揮前國手實力，並以簡單易懂的方式說明賽況。過去和她參與倫敦與里約奧運的老戰友石川佳純昨出戰泰國選手，電視畫面回顧小愛與石川曾在奧運場上的勇姿，小愛看到自己當年參賽獲得獎牌的畫面，不禁露出微笑。

她在每段轉播前後分析日本選手球況，石川獲勝後，小愛表情顯得輕鬆許多，並表示：「希望石川在疫情未息中仍能做出最佳表現。」對於後輩張本智和，小愛也開心提到：「張本還是小學生時就和我在訪問活動中交手過，現在他也打進了奧運，令人期待。」

小愛自小在大陸訓練，對大陸感情深厚，在微博頻頻以中文發文。她熟悉中日兩方選手球技，26日晚她在「許昕、劉詩雯 vs 水谷隼、伊藤美誠 」中日之戰前分析「中國大陸隊擅長研究對手做『動腦戰』，而伊藤選手球技變幻莫測，與水谷選手是最佳搭擋」，讓同在場的高球名將宮里藍聽了露出「原來如此」表情。

日奪金 小愛：實現了所有桌球人的夢想

小愛熟知劉詩雯的球技，分析得相當精闢，讓網友直讚她「專業的就是不一樣」，日本當地網友說，小愛變得更美了，也有人說她「這時還能出現在奧運場合中，心臟果然強大」，昨中日混雙之戰，最後日本隊奪金，小愛鼓掌盛讚「真是太精采了，實現了所有桌球人的夢想」又說「能夠勝大陸隊奪金，真像是做夢一般！」

小愛這半年歷經婚變、工作流失等遭遇，她一直未依日本「慣例」公開謝罪，而她26日身穿白色無袖上衣、下身穿著深色長裙，是標準的「謝罪色」，過去鬧不倫的Becky、矢口真里等都在開道歉記者會都以同色服裝現身，小愛有可能也藉此傳達謝罪之意。