桌球混合雙打林昀儒、鄭怡靜摘下銅牌，立委張廖萬堅臉書就貼出圖卡恭喜。（翻攝張廖萬堅臉書）

謝志忠在臉書PO圖卡，「芒果邀請您一起熱血，幫台灣加油一整天～」。（翻攝謝志忠臉書）

東京奧運目前正如火如荼展開激烈龍爭虎鬥，立委黃國書特在臉書po出今天的賽事，邀請民眾一起集氣為台灣加油。市議員謝志忠及立委張廖萬堅只要一有台灣選手獲勝，群組及臉書立馬po出台灣選手得到獎牌的圖卡，不僅為參賽的台灣選手加油打氣，並分享勝利喜悅與榮耀。

東京奧運為台灣選手加油，儼然已成全民運動，立委黃國書自奧運賽事以來，每天無時無刻都在關注台灣選手的成績。楊勇緯勇奪柔道銀牌後，他立即在臉書PO出圖卡「狂賀！台灣之光，楊勇緯柔道奪銀」。強調是台中后里人，不只是台中之光，更是台灣之光。

黃國書還於臉書Po出「今天有那些台灣選手出賽？看這裡就對了！」介紹每位台灣選手比賽的項目和出賽時間，和他們的出生背景，成長過程中有何豐功偉績等，讓民眾可按圖索驥一目了然，提供給關心東京奧運的民眾更深入了解選手們的專長與戰績。

立委黃國書、張廖萬堅指出，他們長期在立院教育文化委員會，平常都很重視體育及文教等議題，致力於台灣體育改革也獲得成效；目前正是奧運舉辦期間，讓世界可以看見台灣的重要時刻，特請助理們準備好圖卡只要選手奪牌，立馬就PO出讓國人分享選手們傲人的喜悅。

綽號「芒果」的市議員謝志忠，於臉書及LINE群組全力為台灣選手加油，他PO文說，「芒果邀請您一起熱血，幫台灣加油一整天～。」「能參加奧運比賽，都在一定的水準以上，奪牌的關鍵，就在臨場表現；所以，我們台灣的選手，每個人都有奪牌的機會，拚就是～他們遠在日本奮戰。」