昨（1）日晚間，中華健將戴資穎奮力摘下東奧羽球女單銀牌，雖然不是金牌最高榮譽，但她不顧膝蓋傷勢，努力不懈戰鬥到最後一刻的精彩表現，早已贏得國際掌聲，也讓網友感動不已。為了向戴資穎崇高的運動家精神致敬，高雄市警察局有員警特別拿出「電蚊拍」，模仿羽球帥氣的殺球動作，並製成梗圖PO上網，引發網友熱議，不少人都在底下歪樓直呼「如果奧運有電蚊子比賽，應該會獲得冠軍。」

2021年東京奧運比賽，中華隊選手表現優異，其中像是勇奪羽球女單銀牌的戴資穎，面對大陸選手陳雨菲銅牆鐵壁的攻防，依然奮鬥到最後一刻，令許多網友看了都十分動容，因此高雄市警察局粉專特別搶在賽後第一時間PO文，直呼「謝謝妳精彩的一戰，恭喜小戴取得銀牌！恭喜李智凱，完美落地拿下銀牌！恭喜潘政琮，大逆轉奪銅！謝謝每一位選手。」

隨文還附上趣味梗圖，裡頭只見一名員警手持電蚊拍模仿羽球跳躍殺球的動作，上頭還不忘以漫畫風格，P上象徵力量強大的線條特效，讓網友看了都忍不住嘴角上揚，跟著搞笑回覆「如果有補蚊賽事，學長肯定金牌」、「我書讀得不多，不要騙我沒看過羽球拍哦」、「這是不是傳說中深藏不露在兵譜上排行的頂級+999羽球拍嗎？」「神奇電蚊雞拍」。

對此，高雄市政府警察局臉書小編也提到設計這些梗圖的起心動念，表示「特別拍攝一系列照片，以員警動作趣味模仿東奧動態圖標，以指揮棒模仿加油棒、以指揮交通手勢模擬射箭、真人跆拳道踢腿、舉圓盤比擬舉重、跳躍揮動電蚊拍致敬羽球，與民眾同一陣線，不分國內外一起為選手集氣，感謝選手為我們帶來的精采比賽」。