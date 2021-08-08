根據《財訊》報導，東京奧運桌球男女混雙由日本隊的水谷隼和伊藤美誠的組合拿下冠軍，除了兩人的球技之外，山谷造形特殊的眼鏡也讓人不禁多看兩眼，還有中國網友質疑說：「那一定是減速眼鏡，不然怎麼可能贏球！」

現實世界沒有哆拉A夢，凡間沒有這麼神的眼鏡，不過山谷的眼鏡的確不是一般的眼鏡。它的製造商山本光學已有110年歷史，靠著獨門研發的技術，讓許多運動員如虎添翼。

特殊規格 解決水谷難題

《財訊》報導指出，水谷先前因為兩眼視差太大做過雷射手術，沒想到視力矯正了，卻發現在體育館打球時，因燈光和LED廣告看板太刺眼而看不到球。他嘗試戴彩色隱形眼鏡、戴墨鏡等方法改善，但效果都不理想。

直到山本光學得知水谷的困擾後，讓他使用自家品牌的特殊規格眼鏡，特色是調整了光的波長，不僅可以看得清楚，又能抑制焦點之外的光線；同時鏡腳的設計重心較低，能減輕振動，跑跳時也不會滑落，這才徹底解決了他的問題。

《財訊》報導指出，山本光學能百年不墜，正來自於這種與使用者一起研究改良、追求高品質的創新精神。1911年，山本晴治在大阪市成立了山本眼鏡鏡片製作所，製作防塵眼鏡和鏡片，二戰時還生產飛行員護目鏡。當時的防塵眼鏡主要是用賽璐珞製作，山本光學改良設計，縱使長時間戴著也不會在眼睛四周留下壓痕。

戰後，該公司用賽璐珞製作泳鏡，1945年以天鵝（SWANS）品牌銷售。當時糧食匱乏，不少人以捕魚來補貼生計，於是天鵝泳鏡大為暢銷，還引來大量仿冒品搶食市場。1953年，山本光學成為防衛廳指定工廠，生產防塵、遮光和飛行員護目鏡，藉由與品質要求嚴格的政府單位往來，大幅提升了品牌信譽。

《財訊》分析，1972年札幌冬季奧運前後，日本興起了滑雪熱，山本光學的防霧滑雪護目鏡受到注目；1975年後更成為美國滑雪協會滑雪設備供應商認證，之後日本、加拿大等國也跟進，有這些單位的背書，大舉拓展了市場。

在戶外保護眼睛不受紫外線和塵埃的傷害之外，山本光學在游泳、高爾夫、跑步、棒球、自行車等各項運動項目，也提供給許多運動選手使用，並了解每個人的切身需要，為他們量身設計，從中不斷改良精進產品。