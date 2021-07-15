高雄知名骨董行洪記海祿堂負責人洪憲鎧，不滿任職政治作戰局、官拜少校的前兒媳外遇，向媒體爆料，遭提告加重誹謗。高雄地檢署偵察認為，雖然洪男所言屬實，但女少校非公眾人物，該事件與公益無關，依法將洪男起訴。

「洪記海祿堂」在高雄已經有超過40年的歷史，是知名骨董行。負責人洪憲鎧去年底向媒體爆料控訴，在政治作戰局保防安全處負責測謊工作，官拜少校的前兒媳蘇女外遇前情人，他還親自跟監目睹2人甜蜜出遊、吃消夜、進出汽車旅館，甚至租房當假日約會的愛巢，讓洪男為兒子感到憤憤不平。

不過女少校與洪憲鎧之子離婚後，對洪提出加重誹謗之訴。據《自由時報》報導，洪男辯稱，前媳婦身為國防部軍事安全總隊軍官，應該有較高道德標準，但卻背叛婚姻，可能會危及國家安全。

不過高雄地檢署偵結認為，洪男向媒體爆料稱女少校出軌、花錢無度，雖然是事實，但女少校不是公眾人物，其品行與公共利益無關，無法因為陳述內容為事實免於刑責，依法將洪男起訴。