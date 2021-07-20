大陸當紅偶像吳亦凡是韓國天團EXO的前成員，日前遭網紅都美竹爆料，他以選角、簽新人為由「酒局選妃」誘騙多名未成年少女出席兼灌酒，令許多受害女性罹患憂鬱症、自殘甚至墮胎、感染性病，震撼性爆料令吳亦凡形象瞬間崩至谷底，痛失多個品牌代言。現在更有一位站姐(粉絲後援會的管理者)昔日受訪影片被起底，大爆女粉絲後台裸體應援內幕，令人大開眼界。

吳亦凡被爆酒局選妃誘騙未成年少女，早前曾透過工作室回應，強調一切都是不實指控。隨後一段站姐昔日訪談的影片也被起底，大爆有種讓男偶像選妃的方式叫裸體應援，「一般這種都是他們在外地開演唱會的時候會有，比如說他們到了上海，經紀人會去聯繫大吧（後援會）跟他們溝通可以讓他們選，就是讓那些後援會挑粉絲，會挑選這種身材又好長的又漂亮的粉絲。」

站姐昔日受訪大爆某韓流天團成員選妃影片也被翻出。(取自微博)

站姐還進一步曝光女粉絲任偶像選妃的過程，「先是後援會挑一輪，經紀人那裡再挑一輪，我記得他們那一次是挑了7個人，直接在他們演唱會結束後，把她們帶到一個房間裡面去，然後所有人是脫光直接站在他前面讓他選。」站姐也很肯定地說，這些被選中的女粉絲，當晚會與偶像發生親密關係，

至於藝人選剩下的粉絲會留給經紀人嗎？站姐表示也不會，因為藝人有時候不只選1個人，「反正我知道最多的，有1個藝人是一下選了3、4個吧。」究竟這位體力超好的男偶像是誰？站姐只透露是某韓流男團成員。