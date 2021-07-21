已婚任職光電科技公司的李姓男子，3年前陸續跟同部門的阮姓女子出遊並發生關係，李妻提告求償，阮女坦承與李男到旅館，但對方「進去一半」，台彎高法院維持一審判決，認定阮女不法侵害配偶關係之身分法益，且情節重大，判須賠償李妻50萬元定讞。

李妻指控，阮女在2017年間明知李男為有配偶之人，卻經常使用FACEBOOK臉書社群軟體向李表達情愛意思之語音或訊息，並邀約李外出，且與李男發生性行為共7 次，去年她查閱老公手機發現，經詢問後老公才坦承與阮女婚外情，阮女須賠償精神慰撫金。

阮女辯稱，李男間向她表示已離婚，且她與對方發生性行為「未果」，斯時不知李男是有配偶之人，並無故意以背於善良風俗之方法，侵害他人配偶關係之身分法益。

一二審佐以阮女曾表示，去年與李男到旅館3次，但對方的性器官進去應該是一半等內容，認定阮女與李男確有發生性行為，判她須賠償李妻50萬元確定。