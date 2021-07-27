新竹縣許姓男子覬覦某房屋新建工程的營建利益，在網路上購買改造手槍後，到工地向工地主任嗆聲「這區都是我在管的」，要求分包工程，之後朝對方開2槍恐嚇，所幸沒有打到人，無人傷亡。二審依殺人未遂等罪判許男8年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

判決指出，許男因覬覦鄭姓兄弟承攬的新竹縣新豐鄉房屋新建工程的營建利益，基於恐嚇取財犯意，在2019年9月7日下午開車到工地，先持鋁棒敲打停放該處的混凝土預拌車後，再向工地主任鄭姓兄弟恐嚇：「你知道我是誰嗎？這區都是我在管的，工地大小事要分一些」。

許男被安撫後一度離去，但不到半小時再度返回向鄭索取金錢，鄭男不從，電話連絡業主到場處理，許男因此暴怒，持鋁棒作勢攻擊，又取出折疊刀恐嚇。鄭姓兄弟合力奪刀後，許男見情勢不利，先假意屈從，待對方稍微鬆懈，竟取出網上購買的改造手槍，朝鄭等人開2槍，第3槍卡彈才停手，所幸沒打到人。

法院審理時，許男承認開槍，但否認殺人未遂，辯稱他當天去工地要錢，因鄭男要打他，他害怕，才拿槍出來嚇人，他是往旁邊開槍。但合議庭認為，許男若只是要威嚇，大可對空鳴槍，卻平舉手槍朝鄭男等人逃竄的方向射擊，不能因為沒打到人，就倒果為因認為無殺人犯意，故不採信其辯詞。