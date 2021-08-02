高雄市岡山區去年5月7日晚間8點半，發生一起自小客車硬闖大寮平交道、遭台鐵區間車撞擊事故，小客車當場遭撞擊擠壓變形，台鐵區間車車體受損，所幸2名駕駛都沒有受傷，鐵路局事後認定自小客車駕駛吳姓駕駛，違規硬闖平交道釀事故，要求賠償903萬元，因吳男放棄抗辯權益，橋頭地院判決吳男賠償金額「照單全收」。

事發當日，台鐵3257次區間車晚間8點半行經岡山、橋頭間的大寮路平交道，吳男駕駛的一輛白色自小客車，硬闖平交道，遭3257次區間車擦撞。

交通部鐵路局指出，吳男開車行經大寮路平交道前，警報器警鈴已響、閃光號誌均已顯示，遮斷桿也放下45度，他卻硬闖入滯留鐵道上，此時，第3257次電聯車駕駛見狀緊急煞車不及撞擊，造成電聯車前端版凹陷及空氣管路等處受損，平交道遮斷桿及遮斷機毀損，因而要求賠償標誌、紐澤西護欄和修復費用等共903萬元。

橋頭地院調查時，依法通知吳男出庭，但吳男卻未到庭抗辯，依民事訴訟法規定，等同自認，因而認定他違規闖入平交道，要負責所有過失責任，判決他要負擔903萬元全部賠償，可上訴。