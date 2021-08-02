「黑人」陳建州身為前球星、當今的「P. LEAGUE+」職籃聯盟執行長，向來熱衷並支持體育賽事，在這回東京奧運期間，也積極發文替中華隊加油，不料被抓包用「安博盒子」看到盜播的奧運賽事，慘被網友砲轟，事發後陳建州直到第二次發文才道歉，但老婆范瑋琪卻用英文開嗆，導致戰火持續升溫，昨陳建州改發「愛爾達體育家族」的正版影片與照片，老婆范瑋琪也跟進稱讚「鞍馬王子」李智凱，想藉此展現支持正版的心意，不料卻遭網友酸言轟炸。

陳建州截圖電視螢幕，幫中華隊選手加油，卻被發現訊號源疑似來自非法的機上盒「安博盒子」，陳建州第一時間推說是朋友群組的截圖，知情後自己也傻眼，但網友卻在范范早前po過的生活照中，發現電視底下有白色盒子，疑似就是「安博盒子」，陳建州才終於改口道歉，「本人深感抱歉，身為公眾人物必須接受更高的社會責任檢視，為這次個人行為負責」，表示會記取教訓，不料范瑋琪疑似護尪，在IG貼出圖文「The difference between pasta and your opinion is i asked for pasta」，由於時機敏感，被認為是在嗆聲「沒要問你們意見」，掀起輿論戰火。

但事隔不久，昨在「鞍馬王子」李智凱與球后戴資穎雙雙拿下銀牌後，陳建州轉發了愛爾達體育家族官方粉絲團的貼文祝賀，范瑋琪也收起火藥味，轉發同一則官方貼文，寫下「完美落地」，不料夫妻倆展現支持正版的決心，網友不買單。

陳建州、范瑋琪雙雙轉發愛爾達的貼文與影音，讓網友看了更生氣，群起開酸「你好意思轉po愛爾達的貼文」、「轉PO愛爾達是想洗白嗎XD」、「哥...是在修復跟愛爾達的關係嗎」、「這次用安博盒子看還是？」，暫時未能逆轉壞形象。