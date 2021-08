「黑人」陳建州身為前球星、當今的「P. LEAGUE+」職籃聯盟執行長,向來熱衷並支持體育賽事,在這回東京奧運期間,也積極發文替中華隊加油,不料被抓包用「安博盒子」看到盜播的奧運賽事,慘被網友砲轟,事發後陳建州直到第二次發文才道歉,但老婆范瑋琪卻用英文開嗆,導致戰火持續升溫,昨陳建州改發「愛爾達體育家族」的正版影片與照片,老婆范瑋琪也跟進稱讚「鞍馬王子」李智凱,想藉此展現支持正版的心意,不料卻遭網友酸言轟炸。

陳建州截圖電視螢幕,幫中華隊選手加油,卻被發現訊號源疑似來自非法的機上盒「安博盒子」,陳建州第一時間推說是朋友群組的截圖,知情後自己也傻眼,但網友卻在范范早前po過的生活照中,發現電視底下有白色盒子,疑似就是「安博盒子」,陳建州才終於改口道歉,「本人深感抱歉,身為公眾人物必須接受更高的社會責任檢視,為這次個人行為負責」,表示會記取教訓,不料范瑋琪疑似護尪,在IG貼出圖文「The difference between pasta and your opinion is i asked for pasta」,由於時機敏感,被認為是在嗆聲「沒要問你們意見」,掀起輿論戰火。

但事隔不久,昨在「鞍馬王子」李智凱與球后戴資穎雙雙拿下銀牌後,陳建州轉發了愛爾達體育家族官方粉絲團的貼文祝賀,范瑋琪也收起火藥味,轉發同一則官方貼文,寫下「完美落地」,不料夫妻倆展現支持正版的決心,網友不買單。

陳建州、范瑋琪雙雙轉發愛爾達的貼文與影音,讓網友看了更生氣,群起開酸「你好意思轉po愛爾達的貼文」、「轉PO愛爾達是想洗白嗎XD」、「哥...是在修復跟愛爾達的關係嗎」、「這次用安博盒子看還是?」,暫時未能逆轉壞形象。