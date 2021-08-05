民眾黨立法委員邱臣遠國會辦公室主任陳思宇。（圖片摘自陳思宇臉書）

長程機組員檢疫期鬆綁為「3+11」，被外界視為本土疫情大爆發的破口，而參與協調的民進黨立委范雲備受抨擊，她為此在臉書「噤聲」80餘天，日前才更新臉書再次發文，表明會協助釐清3+11爭議。對此，民眾黨立法委員邱臣遠國會辦公室主任陳思宇看不下去，昨(4日)在臉書貼文嗆范雲：協助公開會議記錄才是復出的第一步。

范雲3日晚間臉書貼文提及，自從五月份疫情爆發以來，因為3＋11相關爭議，鮮少對外發文，但對民眾的服務從來沒有停歇，「對於3＋11的爭議，如我之前所說，我為機組員開協調會，出發點是擔心機組員身心狀況導致飛安疑慮。對於相關決策與疫情關聯，除了指揮中心多次說明，我也相信行政院與監察院分別進行的調查，會釐清相關爭議，我也會盡全力協助相關爭議釐清」。

陳思宇則批，「令人憤怒的是范雲委員始終認為自己無愧於心，復出後不是為了介入機師防疫一事道歉，反而又是在為自己找理由。事實上先前要求指揮中心提供3+11完整的會議紀錄時范雲委員卻是投下反對票。」

陳思宇認為，如果范雲真心想釐清爭議，「就請你協助公開3+11的會議紀錄，而不是只交給行政院、監察院調查」。她還喊話范雲，能夠順道協助公開衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)會議可識別化會議紀錄、高端疫苗EUA審查紀錄。