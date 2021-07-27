中天新聞》抱11把木槍上廁所、吃飯 排長玩死蘇詠盛！

陸軍上兵蘇詠盛，長期遭排長凌虐，被逼揹11根木槍，不論吃飯、上廁所、槍都不能離身，最後不堪壓力在營區輕生。軍方依「因病死亡」只發55萬元撫卹金，蘇父奔走11年打官司，法官在看到蘇最後寫給媽媽的話也不禁落淚，終於國防部今年重核此案，改成「因公死亡」，撫卹金多了至少300萬元。

2010年4月29日，桃園陸軍「飛勤廠」上兵蘇詠盛，因不堪中尉排長郭景志凌虐，於營區內輕生身亡。郭景志要蘇詠盛揹11根木槍，不論吃飯、上廁所、槍都不能離身，更嗆「我不會讓你那麼好過，我要玩死你！」，蘇詠盛憤而於午休時輕生。

事後軍方以「因病死亡」賠償家屬，郭景志則被以「凌虐部署致死罪」判刑7年多，民事賠償新北地院也判他需賠家屬318萬元，但郭景志在入監前夕棄保潛逃，到現在還在通緝中。

蘇詠盛父親蘇滿堂於郭景志被判刑後，提出訴願和行政訴訟，要求國防部將兒子改成「因公死亡」的撫卹，最終敗訴，聲請釋憲也未被受理。據悉，高等行政法院法官在讀到蘇詠盛最後留給媽媽的字條：「媽，對不起，我先走了，我無法再過這樣子的生活，可是可能我到死的時候還會掛念著你們，還有我最想見到的那個人，因為我是世上最笨的人」，也十分不忍。

在奔走11年後，近期國防部終於廢止舊的處分內容，重新核定蘇詠盛是「因公死亡」，撫卹金額至少多了300萬元。

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