東京奧運比賽開始，讓許多台灣民眾都相當關注，我國選手比賽賽程，世界球后戴資穎昨（26日）與越南選手阮翠玲對戰，最後拿下小組2連勝，台灣許多民眾都感到高興。藝人李千那特別用心打扮服裝，綁了丸子頭髮型，化身戴資穎紛絲，為她的比賽加油打氣。

李千那昨（26日）社群IG分享最近的生活：「帶著妳的代言裝備，綁著妳最愛的髮型，看妳比賽，為妳加油！妳棒棒！」她對著鏡子的拿起手機自拍，一身全黑色系列的運動套裝，拿著戴資穎代言的羽毛球拍，居家生活相當有儀式感，羽球球后戴資穎親自回應：「謝謝千那！」

李千那因防疫期間，開始在家裡烘飪美食：「這段期間，發現大家的廚藝都精進了！期盼已久的烘飪機器終於到了！一直很想做舒肥料理。」餐桌上有許多道菜色，如：韓式炸醬麵、舒肥雞 、蒜頭蛤蠣湯、韓式蘿蔔等等，她相當用心地準備餐點，覺得疫情過後，應該來舉辦一個全明星料理大賽，讓大家互相交流廚藝。

球后戴資穎回應李千那的貼文。（圖/李千那 IG)

李千那段期間，開始在家裡煮菜。（圖/李千那IG)

許多網友回應她的貼文：「小戴加油」、「戴資穎超厲害！很喜歡打羽毛球，連千那女神和千拖都被圈粉」、「「千那也打羽球嗎？」、「真的超棒！愛妳戴資穎，下學期也加選羽球的體育課，想開始學習打羽球」。