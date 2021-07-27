東京奧運中華隊經過今天郭婞淳奪金的喜悅後，明天中華健兒繼續挑戰，羽球戴資穎、周天成、王子維都會出賽，希望繼男雙王齊麟／李洋率先晉級8強之後，拚羽球全員晉級8強；另外晚間還有首次進入決賽體操男子個人全能李智凱、唐嘉鴻，期許可以傳回更多捷報。

中華隊在東京奧運目前斬獲1金、2銀、3銅共6面獎牌，在參賽國家中暫居第13，創下連續5屆奧運都有金牌進帳的紀錄，明天羽球好手全力出擊，台灣時間上午8點戴資穎打頭陣，迎戰法國籍大陸裔齊雪霏，球迷可要早起關心，接著直到下午5點40分再看2位男單好手周天成、王子維同時登場，3位單打好手只要奪勝，就能繼男雙「麟洋配」之後全員晉級8強。

明天晚間另一個重頭戲，就是體操男子個人全能決賽，台灣運動迷可以一口氣看到李智凱、唐嘉鴻和各國好手競技，這是中華體操隊首度在奧運舞台晉級到決賽，期許能完美落地。

射箭明天繼續女子個人淘汰賽，晚間6點15分「雷母」雷千瑩要在64強賽單挑烏克蘭選手瑪爾琴科；射擊男子選手楊昆弼將在上午8點50分於男子不定向飛靶資格賽上場；游泳王星皓晚千7點01分挑戰男子200公尺混合四式預賽。