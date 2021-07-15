已故國學大師南懷瑾之子南國熙，不滿新新聞雜誌、名嘴胡忠信、蔡玉真等人從5年前指他涉及日本山口組洗錢案，提告要求連帶賠償100萬元及登報道歉，歷審判決新新聞及胡忠信等人免賠償及道歉，上訴後，最高法院駁回定讞。

《新新聞》2016年曾以兆豐案外案爆料「南懷瑾之子是山口組洗錢關鍵人」，指2004年刑事局與日本警方聯手在台逮捕專幫山口組洗錢的大帳房山根敬，全案迄今仍有50億多元日圓下落不明。之後胡忠信等名嘴依據報導內容，繼續爆料並向北檢告發。

南國熙不滿新新聞雜誌及名嘴胡忠信、蔡玉真等人的言論，控告胡忠信等人妨害名譽。刑事部分，台北地檢署認為罪證不足，將胡忠信、蔡玉真及新新聞記者黃琴雅等人不起訴。

民事部分，一審台北地方法院判決免賠及道歉，二審台灣高等法院認為，胡忠信等人已合理查證，且有相當理由確信其為真實，雖不能完全證明報導內容為真實，惟為保護新聞自由，不構成侵權行為，判決免賠及道歉，上訴後，最高法院駁回確定。