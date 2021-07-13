封測廠南茂(8150)受惠需求暢旺、新產能逐步開出及漲價效益顯現，2021年6月合併營收連3月改寫新高，帶動第二季合併營收同締新猷。投顧法人看好南茂下半年旺季營收可望逐季創高，帶動全年營收成長逾2成、獲利躍增逾8成，將同步改寫新高。

南茂股價於5月中下探38.6元波段低點後震盪走升，今（13）日開高後穩揚，觸及54.2元，再創上市以來新高價，早盤維持逾5％漲幅，位居封測族群漲勢前段班。三大法人近期買賣超調節互見，整體仍偏多操作，昨日買超2011張。

南茂公布6月自結合併營收23.6億元，月增0.93％、年增達32.26％，連3月改寫歷史新高。帶動第二季合併營收69.82億元，季增7.99％、年增達28.63％，同步改寫新高。累計上半年合併營收134.47億元、年增達22.08％，續創同期新高。

南茂董事長鄭世杰先前表示，第二季各產品線訂單續旺，且封測代工均價（ASP）提高有助獲利改善，配合新產能逐步開出，看好第二季營收至少可繳出高個位季增率，全年營運可望逐季成長、營收看增15～20％，明年股利發放可望優於今年。

投顧法人認為，南茂受惠新產能逐步開出及漲價效益挹注，帶動第二季單月營收連3月創高、上半年單月營收年增率持續擴增，第二季營收表現符合預期，看好毛利率突破25％、挑戰近5年半高點，帶動獲利雙位數「雙升」突破10億元。

隨著產能及稼動率逐季提升，南茂對今年營運成長展望樂觀。投顧法人認為，南茂去年第四季調漲測試代工報價5～10％，首季反應材料價格上漲，再調漲代工均價（ASP）報價5～10％，雖然短期尚無再調整計畫，但市況看來仍健康，預期營收及毛利率可望逐季走升。

投顧法人看好南茂今年營收將年增逾20％、改寫新高，毛利率站上25％、創近15年高點，配合轉投資的上海紫光宏茂營運有望維持獲利，可望帶動稅後淨利突破42億元、躍增達80％，每股盈餘（EPS）達約5.9元，雙雙改寫新高。南茂不評論法人評估數據。

南茂12日召開股東常會，通過2020年財報及盈餘分配案，決議配息2.2元，並完成董事改選，會後董事會推選鄭世杰續任董事長。投顧法人認為，南茂目前本益比仍偏低，以今日盤中高點計算現金殖利率仍逾4％，維持「買進」評等、目標價57元不變。