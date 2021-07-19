展碁國際(6776)今除息，配發2元現金股利，除息參考價為42.4元，除息首日不畏台股重挫逾百點，展開填息之路，早盤力首平盤之上。

展碁6月營收創歷史單月新高，來到17.65億元，月增9.34%，年增24.8%；H1展碁合計營收為86.9億元，年增7.7%。

展碁國際第1季財報，單季稅後純益達5750萬元，年增42.3%，表現優於預期，每股稅後純益0.78元。展碁看好原物料市場需求，5月初宣佈加碼836萬元，提高對博瑞達集團（Protrade）持股至51%，由於正式跨過半持股取得控制權，下半年將可開始納入合併營收。

展碁持續擴大夥伴經濟，不僅從3C代理通路跨入家電通路經營，也設立實體體驗門市，並不定期舉辦特賣會促銷，去年更推出美粧電商，多角化速度快，目前轉投資4家公司包括安東貿易、展大國際、博瑞達國際與沛捷生醫，分別持股約20%、30%、51%、75%。

博瑞達成立於2000年，目前年營收30億元，專精於合成橡膠、天然橡膠、塑膠及相關化學應用產品原料的買賣及技術服務商，提供輪胎、鞋材、膠黏劑、輸送帶、高爾夫球等產業客戶，在美國、加拿大、南美洲、中國及東南亞皆有營業據點。