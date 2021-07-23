POS廠飛捷(6206)股東常會通過配息4元，22日以每股65.6元參考價除息交易，首日溫吞小漲0.61％、填息率約32.5％，今（23）日開高後續穩步走升，上漲1.95％至68元、填息率推升達60％，終場上漲1.35％、收於67.6元，於填息路上穩健前行。

飛捷2021年6月自結合併營收3.88億元，月增2.23％、年增達16.75％。帶動第二季合併營收11.73億元，季增達28.29％、年增達23.45％，回升至近3季高點。累計上半年合併營收20.88億元、年減5.39％，為近8年同期低點，但衰退幅度較前5月9.31％明顯收斂。

飛捷指出，目前歐洲、美國及亞太等地的訂單需求均不錯，尤以歐美及中國大陸因疫情相對趨穩、經濟活動復甦，帶動需求明顯轉強。然而，零組件缺料導致供給跟不上需求，如今已成為產業全面性問題，預期影響要到明年才會趨緩。

飛捷坦言，第二季取得料件僅能滿足5成訂單需求，導致上半年營運狀況不佳。公司對此除積極採購調貨外，亦透過變更設計、增加替代料選擇彈性，盡力降低缺料影響、滿足客戶需求，目前效益已逐漸顯現，預期7月可望提升至7成，後續希望能進一步提升。

由於各地區訂單需求良好，配合全力加強供貨彈性、降低缺料造成的在手訂單出貨遞延狀況。董事長林大成預期，飛捷第三季營運可望優於第二季，第四季訂單需求目前看來也不弱，認為今年營運應不會比去年差，缺料為主要影響變數，將持續致力降低影響程度。

投顧法人則認為，飛捷產品以整機出貨為主，若單一零組件缺料便會導致生產出貨不順，由於第二季僅滿足5成訂單需求，預期將使毛利率下滑，但獲利可望年增逾2成。目前客戶訂單動能已達年底，惟營運復甦動能仍受晶片缺料、原物料上漲干擾。

投顧法人預期，飛捷今年POS產品成長動能將優於KIOSK，考量缺料干擾出貨動能，預估今年營收將小幅成長5％，毛利率略降至34％左右，但稅後淨利可望成長9％、每股盈餘（EPS）估約4.5元，維持「中立」評等、給予目標價73元。