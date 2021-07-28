南亞(1303)今(28)日除息，每股配發現金股利2.4元，開盤參考價83.6元，今股價開高震盪，強勢抗跌，盤中漲幅擴大，漲幅逾2%，股價最高達85元，拚填息力道強勁。

南亞下半年看好電子材料動能最強勁，預計在各國陸續解封下，經濟活動重啟，加上新能源車、風電、5G、AI等應用持續熱絡，電子材料、電路板等供給仍延續上半年缺料狀態，營運展望相當樂觀。

ABF載板緊張，南亞也延續智能化生產管理與製程去瓶頸提高產能，並持續擴建，除已投產的昆山新廠外，明年初錦興廠去瓶頸及自動化改善後，產能可再提升，2023年樹林廠第一期新擴建完成後，合併新增產能較去年增加39.3%。

南亞也預計投資80億元在嘉義啟動銅箔四廠興建，目前銅箔新廠已經投產，7月產量1300噸、產能利用率 86.7%，配合汽車用鋰電銅箔認證及後段處理機進度，今年12月可達1500噸/月全能生產，新產能投入有助於調增外售量，增加營收，後續視市場供需狀況，將會有提高產能計劃。

南亞109年度合併營業額為2733億5,80萬元、年減4.5%，合併稅前利益304億3774萬元、年成長14.1%，每股獲利3.24元，每股配發現金股利2.4元。