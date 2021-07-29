TrendForce表示，受惠SSD採購需求強勁與上游IC供應吃緊，推升第三季Enterprise SSD（企業級固態硬碟）合約價季漲高達15%；展望第四季則將持平。

根據TrendForce研究顯示，Intel Ice Lake及AMD Milan新平台出貨放量推動伺服器出貨連續兩季成長，同步拉升北美雲端服務業者的大容量產品需求占比；中國大陸的阿里巴巴Alibaba及字節跳動ByteDance採購動能也呈現逐季成長趨勢；伺服器品牌廠則在企業陸續回歸正常辦公，資訊設備訂單也較上半年增加，預估第三季全球enterprise SSD總採購容量將季增7%。然而，供應端受限於上游晶圓產能吃緊，導致SSD相關零組件供應不及，加上原廠極力提升大容量產品漲幅以優化獲利，預估第三季enterprise SSD合約價將因此較上季大幅上漲15%。

展望第四季，enterprise SSD採購容量將受伺服器出貨量下滑而同步修正，同時，客戶也積極驗證美光（Micron）、鎧俠（Kioxia）更高層數PCIe G4產品；隨著後續SSD相關零組件短缺因素逐漸緩解，供應端產能也可望成長。因此，TrendForce預估，第四季enterprise SSD合約價將可能與第三季持平。

隨著SSD合約價第三季持續看漲，有利記憶體模組廠威剛(3260)、十銓(4967)、宇瞻(8271)等業者的營運表現。