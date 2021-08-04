受惠記憶體價格逐季上揚、客戶需求暢旺，記憶體模組大廠威剛(3260)2021年上半年獲利亮麗，不但第二季單季及上半年獲利皆改寫歷史同期新猷，僅今年上半年稅後淨利22.6億元，已超越公司成立20年以來的全年度獲利高點。

威剛科技董事會今(4)日通過第二季財報，單季每股稅後淨利6.05元，上半年每股稅後淨利達9.05元，雙雙創下歷史新高。其中，第二季營業利益較去年躍增逾2倍，累計上半年營業利益也年成長41.5%；單季稅後淨利較去年同期飆升4.5倍至15.53億元，第二季歸屬母公司業主利益年成長4.6倍達14.74億元，第二季每股稅後淨利為6.05元，寫下歷史單季新高。

威剛科技上半年稅後淨利增逾2倍至22.6億元，歸屬母公司淨利為21.59億元，較去年同期成長1.93倍，每股稅後淨利達9.05元，同樣改寫歷史同期新高紀錄。

威剛董事長陳立白表示，在威剛邁入成立20周年時，已立下公司今年獲利要超越歷史高點的目標。在公司上下同心齊力的努力下，上半年獲利表現已提前達陣。陳立白強調，下半年及明年除了記憶體業務將乘勝追擊，公司多角化布局的工控、馬達及電動三輪車、電競、智慧醫療等成效都將逐一顯現，持續為公司出貨、營收及毛利率表現再添成長利器。

展望記憶體後市，威剛認為目前上游記憶體原廠庫存水位偏低，對價格態度相對正面。雖然個人電腦需求因歐美疫情解封及全球供應鏈長短料形成較多變數，但下半年企業端IT支出、新款5G智慧手機上市、資料中心與車用電子等應用持續放大對記憶體的需求，支撐市場和價格走勢穩健，第三季DRAM合約價再漲8%~10%。另外，今年兩大記憶體中起漲腳步較晚的NAND Flash，在第三季價格表現將有機會優於DRAM。

威剛今年第二季合併營收106.32億元，毛利率18.2%，營業利益10.33億元，歸屬母公司業主淨利14.74億元，每股稅後淨利6.05元。上半年合併營收為197.27億元，年增34.12%；平均毛利率為18.6%，與去年同期相當；營業利益17.53億元，年成長41.5%；歸屬母公司業主淨利為21.59億元，年增192.67%，每股稅後淨利為9.05元。