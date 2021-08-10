AES-KY(6781)公布上半年財報，第2季稅後盈餘5.9864億元，季減2.6%，累計上半年每股盈餘為16元，受惠於大型儲能系統及電動兩輪車需求暢旺，AES-KY自結7月合併營收為9.2億元，年成長134.43%，AES-KY董事長宋福祥表示，樂觀看待下半年及今年營運。

輕量型電動載具在歐洲市場需求暢旺，以及中大型工業儲能系統電池模組持續出貨，AES-KY第2季合併營收為27.42億元，季增2.22%，年增率216%，營業毛利為9.88億元，季增1.4%，年增率298%，單季合併毛利率為36.05%，季減0.29個百分點，由於運費等成本增加，營業淨利為7.46億元，季減0.78%，單季稅後盈餘為5.98億元，季減2.6%，較去年同期大幅成長1065%，累計上半年合併營業收入54.24億元，營業毛利為19.63億元，合併毛利率為36.19%，營業淨利為14.98億元，稅後盈餘為12.13億元，已超越去年全年，每股盈餘為16元，

隨著傳統旺季來臨，AES-KY自結7月合併營收為9.2億元，月增2.22%，年成長134.43%，累計前7月合併營收為63.51億元，年成長161.95%，已超越去年全年營收。

宋福祥表示，雖然海運等運輸有點緊，但電動載具及大型儲能系統需求都很不錯，整體需求大於供給，且BBU佔比亦較去年好很多，樂觀看待下半年及今年營運。