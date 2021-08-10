連鎖餐飲集團揚秦(2755)董事會通過2021年上半年財報，合併營收7.61億元、年增10.99％，創同期新高。毛利率25.22％、營益率5.35％，去年同期為25.71％、5.29％。稅後淨利0.29億元、年增達13.03％，每股盈餘（EPS）1.48元，雙創同期次高。

以此推算，揚秦第二季合併營收3.83億元，季增1.43％、年增8.8％，創歷史第三高。毛利率雖「雙降」至25.03％，但營益率「雙升」至5.5％。稅後淨利0.14億元，雖季減4.61％、仍年增達16.74％，每股盈餘0.72元。

揚秦執行長卓靖倫表示，雖然5月中旬後本土疫情升溫，導致餐飲業面對內用暫停衝擊，但早午餐屬於民生消費的剛性需求，在餐飲業中相對抗跌，且旗下「麥味登」營業形態本為內用與外待兼具，可迅速轉換外帶與外送模式，使上半年營運仍維持成長。

揚秦亦公布7月自結合併營收1.23億元，較6月1.21億元小增1.72％、自4月低點回升，較去年同期1.33億元減少6.85％，仍為同期次高。累計前7月合併營收8.86億元、較去年同期8.2億元成長8.02％，續創同期新高。

卓靖倫表示，暑假原為餐飲業旺季，但國內7月餐飲內用持續暫停，早餐外食市場剛需仍難敵大環境消費信心低迷。而歷年畢業季均有年輕族群創業潮，疫情使得創業市場觀望氣氛濃厚，總部對加盟主的教育訓練，亦以防疫優先採總量管制，使展店動能向後遞延。

展望後市，隨著國內疫情趨緩，全台餐飲內用放寬限制，揚秦認為一時雖難以回覆疫情前人潮熱絡狀況，但已見觸底反彈契機，指出近日「麥味登」與「炸獅大獅」的國內創業加盟詢問度再度回溫，尤以外帶店型為主的「炸雞大獅」反應特別熱烈。

同時，揚秦以穩中求進策略同步拓展海外市場，受惠疫苗施打率持續攀高，「炸雞大獅」7月完成加拿大安大略省區域代理授權簽署，為海外布局再下一城。目前「麥味登」全台總店數850家、「炸雞大獅」海內外店數共50家。