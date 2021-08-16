高端疫苗今上午10點首日開放民眾預約，系統出現大塞車，加上已向巴拉圭申請新冠疫苗EUA，不畏台股指數大跌200多點，高端疫苗逆勢大漲，先以314元開盤，午盤衝上339元、大漲逾9％。

另一家國產疫苗聯亞生技，由於新冠疫苗也已完成補件，近期EUA可望有最新進度，子公司、興櫃股聯亞藥亦開高走高，股價最高來到195元，漲幅超過15％。

生技分析師表示，國產疫苗即將開打，在利多消息的刺激下，疫苗股逆勢翻揚；不過，分析師提醒，高端、聯亞與政府採購的500萬劑疫苗是既定事實，短期內營收、獲利都不會有太大改變，股價上漲要維持「續航力」，仍須仰賴國人支持以及海外市場支撐，疫苗股易漲易跌、存有高風險，建議投資人資產配置仍不宜過度集中。

台灣東洋藥品今上午舉辦法說會，由於是高端委託新冠疫苗的代工之一，成為法說會焦點之一；總經理施俊良表示，新冠疫苗將依照合約時程製造與出貨，產品毛利率與整體平均相當。

施俊良指出，國產疫苗生產是執行僅為後段的充填工作，強調是秉持企業社會責任，營收也要看未來國產疫苗下單狀況，預估疫苗營收貢獻占比不會太高。