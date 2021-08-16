集雅社(2937)第2季合併營收為6.86億元，季減5%，年成長6.03%，營業毛利為1.71億元，季減12.31%，年成長4.91%，單季合併毛利率為25.02%，季減1.99個百分點，年減0.19個百分點，稅後盈餘為1832萬元，年減26.81%，單季每股盈餘為0.56元；累計上半年合併營收為14.08億元，年成長13.27%，營業毛利為3.66億元，年成長12.96%，合併毛利率為26.04%，年減0.03個百分點，稅後盈餘為4756萬元，年減3.53%，每股盈餘為1.45元。

隨著管制降級、雙北鬆綁開放內用、百貨業者紛紛祭出購物優惠等因素所致，百貨人潮相較之前約有30%左右的成長；疫情時消費者不僅不敢出門購物，就算已經付訂的產品，也因為不敢讓施工人員進到家中安裝，而導致業者銷售銳減以及出貨延遲等狀況出現，進而影響營收的認列；根據過往的經驗，家電產品屬剛性需求，在疫情趨緩之後，消費力道有機會逐漸增強，因此從回流的人潮以及陸續出貨的狀況來看，若是疫情沒有持續惡化，相關產業下半年營收表現可望持續向上加溫。

集雅社7月合併營收1.9億元，年減21.51%，累計1到7月合併營收15.99億元，年增7.66%。

集雅社表示，公司展店同時，人事相關成本也會逐年增加，然而今年第2季遭逢疫情，使得營收成長趨緩，不及相關管銷支出，以致獲利相較去年略低。

詩肯及集雅社持續展店腳步，截至7月底，詩肯旗下詩肯柚木、詩肯居家、詩肯睡眠精品3品牌全台分別有78、50、3店，共131店，7月並再打造複合型店中店，進駐全聯位於南港旗艦超市，這也是繼家樂福的量販型門市後，再度與其他通路攜手的店中店。詩肯表示，今年除了展店腳步不會停止外，也會持續開發異業結盟的機會。

集雅社每年持續都有展店計畫，以目前全台近百家的百貨與購物中心的規模來看，且今年新開4家百貨專櫃，目前56家專櫃已站穩市占第一的位置，今年還有1家商用工程街邊店正在籌備中，預計第4季開幕，未來亦朝每年至少6家百貨以及2家街邊店的規模擴張。

展望下半年，詩肯表示，在解封後，經濟活動可望逐漸恢復正軌，加上房市交易持續熱絡，看好第4季傳統旺季的營運動能。

集雅社表示，此次疫情雖然對於像公司這樣在百貨設櫃的業者帶來不小的影響，但公司也從這次危機中更加體認到，唯有線上、線下通路併行，才能在危機發生時，還能讓公司營運維持一定的水準。未來，公司除了實體通路的行銷宣傳外，也將持續增加電商通路的經營與宣傳力度，以期集雅社能持續朝多元的發展方向，搭配通路的拓展，穩扎穩打的強化收益；以目前現況來看，疫情已有趨緩，百貨人潮逐漸回流，加上政府計畫發放的振興券也可望帶來一波買氣，正面樂觀看待下半年營運。(2-2)