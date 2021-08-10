台灣汽車金融龍頭-和潤企業(6592)上半年合併營收83.59億元，年增20.3%，合併稅後淨利16.26億元，年增29.1%，每股盈餘（EPS）2.87元，年增23.7%，合併保有資產達1,780億元，年增24.4%，上半年營收、獲利、保有資產皆刷新同期新高紀錄。

和泰汽車集團的和潤企業第二季克服台灣車市因疫情導致的逆風，營運維持年增的態勢；第二季合併營收42.39億元，年增22.3%，合併稅後淨利7.23億元，年增17.9%，每股盈餘為1.35元，維持高檔。

以營運地區別來看，台灣、大陸地區上半年累計獲利分別較去年同期成長15.7%，111.9%。在疫情嚴峻時期，和潤企業靠著數位轉型、分期產品差異化，讓獲利逆勢成長。

另外，和潤企業自結7月合併營收14.27億元，為歷史第三高，年增13.61%，累計前7個月合併營收97.86億，年增19.29%，皆有雙位數成長。

和潤企業董事長劉源森表示，和潤近三年營運大幅成長，也於2019年完成上市掛牌，成為市值400多億的企業，未來三年和潤在業務面、管理面將設立四大目標：1.發展多元產品，挑戰全方位領先；2.擴大事業版圖，加速海外市場；3.數位科技活用及創新服務；4.加速及擴大人才培育，期望能為公司、員工、股東再創新局，達成三贏局面。