工業電腦廠維田(6570)受惠歐美客戶訂單動能復甦，2021年上半年營運動能顯著轉佳，7月合併營收續繳雙位數「雙升」佳績、站上0.85億元新高。在訂單需求成長帶動下，下半年成長動能持續看俏，全年營運成長可期。

維田股價5月中下探25.2元的2年半低點，近期回升至30.7～32.45元區間盤整。在績優題材激勵下，今（10）日不畏大盤重挫百點，開高後放量飆升8.83％至33.9元，創去年9月中以來近11月高點，早盤維持逾5％漲勢，領漲工業電腦族群。

維田公布2021年7月自結合併營收0.85億元，較6月0.73億元成長達17.26％、較去年同期0.54億元成長達57.93％，改寫歷史新高。累計前7月合併營收4.58億元，較去年同期3.53億元成長達29.81％，改寫同期新高。

維田以銷售工廠自動化產品為主，去年因疫情影響歐美市場、美國客戶專案進度停滯，對營運衝擊甚鉅。公司對此積極開拓市場爭取商機，投入醫療及防疫相關產品線，正進行ISO 13485醫療安規認證中，以降低應用產業過度集中風險，盼強化競爭力、增添營運動能。

為因應業務成長需求，並增加產線、優化製程提高生產效率，維田去年中斥資3.48億元，買下原向專業伺服器機殼廠勤誠承租的中和廠辦，全新製造中心已於今年1月正式啟用，配合疫苗開打後歐美客戶訂單需求復甦，帶動今年營運動能逐步恢復。

維田第二季合併營收創下2.16億元新高，帶動稅後淨利0.23億元，季增達52.36％、年增達36.35％，每股盈餘0.8元，雙創歷史第三高佳績。累計上半年稅後淨利0.39億元、年增達47.51％，每股盈餘1.32元，雙創僅次於2019年的同期次高。

展望今年，維田預期不鏽鋼全防水產品可望維持穩定成長，而智聯網（AIoT）產品已有顯著營收貢獻，今年將導入歐美行銷通路。另持續投入智動化事業處，逐步開展智慧機械及人工智慧（AI）機器視覺應用領域。

維田指出，未來疫情、供應鏈物料短缺及漲價問題仍是經營最大挑戰，面對缺料狀況愈趨嚴重，對此提高庫存、新增採購管道等措施因應，確認客戶先前下訂長單配合調整出貨時程、提前安排運輸方式以控制成本，以持續創造成長動能，達成營收及獲利預算目標。