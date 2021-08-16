廣達(2382)今股價創去年11月以來的新低，盤中最低價來到72.5元，本周即將面臨「7」字頭保衛戰。內資法人出具最新報告，給了廣達「增加持股」評等。廣達展望3Q筆電和伺服器營收可望季增，營益率則持穩，但零組件短缺情況加劇，可能為2H營收動能之限制因子。法人給予12個月目標價102元。而該目標價也是今年廣達在3月2日盤中觸及的最高價。

廣達第二季EPS 2.05元，優於市場預期，係因毛利率增至6.6%與營益率上揚至3.4%。儘管2Q營收季減3%，但Chromebook出貨比重(30-35%)與伺服器營收比重上揚使產品組合優化，加上成本管控得宜，皆有助利潤率上揚。2Q筆電出貨量維持高檔在1900萬台(季持平、年增21%)，筆電營收比重由1Q的55%下降到2Q的52%，而非NB營收比重則上升至48%，動能來自雲端伺服器營收擴張。加上匯兌收益15.5億元，2Q21 EPS大幅優於預期，上半年EPS年增70%至3.89元。

廣達自估3Q筆電出貨量季減個位數、年持平至約1830萬台，由Chromebook轉向傳統NB將使ASP擴張，進而推升筆電營收季增。而伺服器營收動能續強，公司預估2H伺服器營收優於1H，而3Q伺服器營收將季增，主因Ice Lake CPU滲透率提高，且於CSP客戶之市占率擴張。雖伺服器零組件供應優於筆電，但管理層認為3Q零組件吃緊加劇恐限制2H營收，吃緊甚至將延續至2022年中。