漢翔(2634)第2季營收、毛利率均較第1季優異，且有政府補助款挹注，帶動單季轉虧為盈，由於全球民航機市場逐步回升，有望帶動漢翔下半年的民用業務，加上高教機第4季進入量產，法人認為今年起有望重回成長腳步。

漢翔今年第2季營收59.66億元，營業毛利3.76億元，毛利率6.3％，是一年來的單季最高，主要來自於民用業務的復甦，也優於法人預期，營業利益0.64億元，本業擺脫連兩季的虧損，稅後淨利4.05億元，年增67％，為6季以來最高，每股盈餘0.43元。

法人指出，民用業務毛利率復甦速度優於預期，使得第2季毛利率轉正，預估民用業務成長所致。目前波音及空巴淨新增訂單開始復甦，2021年6月窄體機在手訂單分別為4,104及5,666架，仍需6到8年才能消化完畢，且兩大飛機製造商都提出產量復甦計畫，預估波音產量將在2023年下半年回到疫情前水準，有助於航太供應鏈庫存逐步消化後，營收逐漸回升，在民用業務挹注下，估計下半年的單季毛利率還會優於第2季，今年民用業務營收有機會年增15～20％。

高教機將在今年第4季進入量產，漢翔將有5年的國防營收認列高峰，為公司未來5年吃下定心丸。高教機總計66架、預算達686億元，今年交機2架，明後年預估8架及17架，每年認列金額將逐年上升，法人估計接下來國防業務營收每年成長率可達18％。

軍用業務營收，今年有F-16的23.7億開放式合約，去年開始承接中科院各式零件的研製以及H1W直升機及陸軍通用直升機的系統商維，都可貢獻今年軍用業務的營收。