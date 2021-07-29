央行今公布「第二季理監事聯席會議貨幣政策議事錄摘要」，第二季理監事會出席理事對通膨的關切明顯增加；同時，有理事指出，6月美國FOMC會議雖維持政策利率目標區間不變，惟調高超額存款準備金利率(IOER)5個基點(bp)，技術上已經升息。

央行公布的Q2理監事會的議事錄摘要，有理事提出，近期美中貿易戰持續，部分產品供應鏈恐移出中國大陸，造成部分商品成本上升，加上疫情影響，出現貨運缺櫃、塞港問題，恐進一步推升運輸成本，而反映於商品售價。儘管全球化不可能反轉，但不同的時空背景仍將影響物價走勢。

央行理事對於利率的看法，則有理事提出，基於國內疫情的不確定性，且與上次理事會會議比較，目前疫情趨於嚴峻，此際實不宜升息。另方面，國內利率已處歷史低點，且原物料價格上漲，運輸成本大增，通膨隱憂浮現，加以國內資金相對寬裕，亦不宜降息。此外，6月美國FOMC會議雖維持政策利率目標區間不變，惟調高超額存款準備金利率(IOER)5個基點(bp)，技術上實已升息，央行貨幣政策亦不宜與Fed貨幣政策背道而馳。因此，國內政策利率維持不變係相對穩健的作法。