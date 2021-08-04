雖然韓國新冠疫情尚未降溫，不過在外資散戶等多方資金湧入晶片族群下，大盤愈走愈高。韓股收3,280.38點，漲43.24點或1.34%，日線連3紅外，收盤價也創3周新高。2021年迄今，KOSPI已漲約14%。同時，韓元升值，公債殖利率卻下降。

Cape投資證券認為，部分投資人還在等美國下半周才會發布的就業數據報告時，早盤開始就有跡象顯示外資在買進晶片類股。因此，三星電子漲1.84%，而SK海力士漲0.83%。

外資買超9142億韓元，約8億美元。根據韓交所統計，外資4日共買進6596億韓元，包括三星與SK海力士等半導體族群。

根據7月15日韓國央行會議紀錄，為讓交易火熱的當地不動產冷卻下來，大部分與會學者專家都認為，目前寬鬆利率應改向實施緊縮才對。因此，市場認為韓國升息機率大增。

一美元可兌1,143.6韓元，韓元升0.41%。2021年迄今，韓元兌美元已貶約5%。

韓國3年期公債殖利率下跌2.4基本點至1.418%，至於10年期的也跌2.2個基本點至1.868%。