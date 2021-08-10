9日美股漲跌幅介於-0.36%至0.16%。台股在失守17500關卡後，信心崩潰，今日指數小漲開高後轉下跌逾百點，電子股賣壓不斷湧出，聯電(2303)跌破60元關卡、跌幅逾3%，失守5日線，台積電(2330)股價由紅翻黑、鴻海(2317)跌3%；航空雙雄未能延續昨日強勢，華航(2610)、長榮航(2618)大舉回落；貨櫃三雄早盤雖呈現抗跌之姿，卻無法穩定軍心，爾後也遭空襲臉色難看，台股指數17300關卡警鈴大作，類股走勢幾乎一面倒，只剩網通與其他類股相對抗跌。午盤過後賣壓再加重，終場收跌161.51點，為17323.64點。今日外資(不含外資自營商)賣超64.1548億元，投信買超4.1998億元，自營商賣超31.3803億元，三大法人賣超91.33億元。

前期熱門的玻陶股今日成為重傷股，台玻(1802)早盤上攻到39.9元止步，挑戰40元關卡未果加上大盤弱化，投資人走為上策，股價直直落，跌幅高達3%，中釉(1809)、和成(1810)跌逾2%，冠軍(1806)、凱撒衛(1817)跟跌，全盤皆墨。8月進入航空貨運傳統旺季，華航(2610)及長榮航(2618)將在11日、12日調漲台灣至大陸各航點運價，並傳出8月下旬恐有第二波漲價，然而航運股經歷大怒神式的上沖下洗後，投資人不再看消息盲目跟進，今日反而呈現利多下跌，航空雙雄下挫約半根跌停板；貨櫃三雄亦遭調節，航運股跌多漲少，僅漢翔(2634)、遠雄港(5607)、台驊(2636)硬守盤上。高端疫苗(6547)500萬劑的新冠疫苗可望前交貨，股價漲幅超過5%，基亞(3176)持穩，聯亞(3081)守平盤不成，小幅收跌。塑膠、鋼鐵、造紙、橡膠股以及金融族群同樣弱勢

台股短線頹勢未見扭轉跡象，9日雖留下影線但周二再度呈現跌百點的戲碼，17300點恐有危機，隱約透露內資已有不耐久盤心態，預料台股短線不再是多方主導，終場收跌161.51點，為17323.64點，險守17300關卡，5日RSI為32.44，10日RSI為41.10，9日K值為63.23，9日D值為69.15，20日乖離率為-1.23。外資自上周五起轉空，今日繼續調節賣超64億元，連3日賣超。目前市場擔心美國聯準會提早縮表，加上全球新冠肺炎疫情回升，以及財政部傾向現股當沖交易減半徵收政策不再延長等因素，短線當沖人氣降溫，台股周一走低失守月線，周二繼續下殺，短期盤勢不穩。台新投顧副總經理黃文清、日盛投顧總經理鍾國忠等法人認為，近期市場對消息的解讀變化大，指數「抗漲易跌」，預期在月線及季線之間區間震盪。

待盤勢穩定後，瀚亞投信投資長劉興唐指出，本季台股主軸聚焦電子族群，看好第三季電子股傳統旺季效應，可關注半導體、車用電子，跟高速運算等供應鏈。半導體庫存持續拉貨，全球上游半導體產能依舊吃緊，晶圓代工、封測，以及矽晶圓等，擁有報價上漲、毛利率正向的優勢。