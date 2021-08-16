台股今(16日)開低震盪走低，早盤一度跌破16800點至16773.57點，大跌208點，失守半年線，尾盤跌幅收斂，終場加權指數收在16858.77點，下跌123.34點，成交值3329億元，台積電收盤上漲3元，收在584元，高端尾盤亮燈漲停，來到339.5元，大漲30.5元，聯亞藥漲幅也逾22%。

美股上周五小漲，台股開盤下跌40.78點，以16941.33點開出後，隨即跌破16900點，早盤雖試圖往平盤靠攏，不料指數開低走低，16900點、16800點關卡接連被跌破，指數跌至16773.57點，大跌208點，電子、傳產、金融類股一片綠油油，半年線也告失守。

台積電開盤小漲1元，以582元開出後，早盤先跌至578元，接近10點再翻紅，午盤一度漲586元，漲近1%；聯電開低走低，早盤觸及56.4元跌逾2%；聯發科走勢震盪，午盤甚至退守900元；股王矽力-KY以及股后大立光都開高走低。

航運股早盤扮演撐盤角色，但仍不敵重要關卡失守的賣壓，萬海率先翻黑，陽明尾盤更跌逾6%，最後連長榮都轉跌。

高端今起開放民眾預約，首日系統出現大塞車，加上已向巴拉圭申請緊急使用授權（EUA），無視台股指數大跌200多點，股價逆勢亮燈漲停，收在339.5元，大漲30.5元；另一家國產疫苗聯亞生技EUA可望有最新進度，子公司、興櫃股聯亞藥也開高走高，目前股價最高來到207元，漲幅超過22%。