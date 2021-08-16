民進黨政府力推高端疫苗，儘管昨(15)日才從國外進口24.9萬劑莫德納疫苗，但國內的進口疫苗數量仍然稀少，許多民眾除了高端外，短期內沒有其他疫苗可以選擇；對此，羅智強辦公室主任楊植斗表示，這就是民進黨政府所製造的「搶打高端幻覺3步驟」。

楊植斗今日在臉書發文指出，目前民進黨所塑造出來的景象，分別是「沒有國際疫苗」、「只提供少量高端疫苗」、「最想打的，不給打」；而這三個情況相輔相成，就造就了「高端疫苗人人搶打」的錯覺。

楊植斗更指出，民進黨、蔡英文最大的支持者，恰好就是20到35歲的民眾，但是至今已是第六批疫苗施打，這群人仍然輪不到；為了解決最大支持者們流失的危機，已經有網軍放出「好想打高端」、「連高端都排不到」的風聲，製造高端熱銷的假象，意圖就此解決問題。

民進黨使出渾身解數，就是要把高端打出去，但楊植斗直言，雖然這波宣傳根本是場鬧劇，但偏偏再荒謬還是有人信，最後跟著1450一起搶高端；楊植斗還是認為，保護力跟副作用都不明的疫苗，他是真的不敢打，任你政府如何行銷，都沒有用。