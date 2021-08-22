根據美麗島電子報8月台中市民調，台中市長盧秀燕信任度高達81.8％，比今年4月調查時增加8.3個百分點。台灣基進立委陳柏惟罷免案，因受疫情影響改至10月23日舉行投票。資深媒體人謝寒冰認為，盧秀燕民調高，陳柏惟罷免案過關機率蠻大的。

謝寒冰22日在政論節目《新聞大白話》中表示，盧秀燕個人聲望高，連帶會對陳柏惟的罷免投票不利，大家就會把很多直接的感受反映到陳柏惟身上，因為陳柏惟一直跟民進黨黏得很緊，甚至衝得比民進黨立委還要前面，所以陳柏惟會變成一個矛頭，成為被關注的對象，因此他的罷免案過關機率蠻大的。

謝寒冰認為，北市中正萬華無黨籍立委林昶佐罷免案，就有點不一樣，林昶佐在當地還是有他的根源，現在甚至有人已經運用分化手段，也就是說，本來有兩組人要提罷免他，結果他們火速地讓台北市議員鍾小平這一組先過，他們就有很多操作的空間，比如操作這是藍綠意識形態的對抗，然後有人到處放耳語說，鍾小平是自己要選立委，所以才故意去弄林昶佐。因此，林昶佐罷免案變數還很大，反而是陳柏惟罷免案，看起來成功機率越來越高。

台中2選區台灣基進立委陳柏惟的罷免投票，因受疫情影響，改在10月23日投票，不綁12月18日的4項公投案。「刪Q總部」日前表示，在投票之前規畫每1至2周，針對陳柏惟這1年多來的立委問政、法案提案、基層服務等，一一提出檢視與質疑。