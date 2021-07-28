智伸科(4551)4元現金股息今天除息，股價逆勢上揚，盤中填息率62.5％。

由於美股大跌，台積電、航運股開盤都相當疲軟，台股大跌超過350點，智伸科開高後除息行情受阻，一度貼息表現，但隨大盤跌幅收斂，重起填息走勢。

美國電動車大廠Tesla重申未來數年每年電動車交車成長50％的目標，其中2021年將高於50％。預期今年交車量持續增加，但下半年生產量成長率將取決於IC供應。法人認為，Tesla供應鏈訂單動能強，因Tesla已要求交付零組件以支援電動車單周產量自今年第2季底的1.8萬輛提高到第3季底的2.2～2.4萬輛，智伸科去年併購旭申切入Tesla供應鏈可望發揮併購效益。

目前美國地區塞港問題、全球航運運力吃緊等因素，都是影響出貨時程，智伸科整體訂單出貨仍需視船期排程及車用晶片短缺問題抒解而定。智伸科6月合併營收為7.32億元，年成長33.11％，第2季合併營收22.44億元，53.31％；累計上半年合併營收45.06億元，年增48.82％。