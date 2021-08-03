台股今日小幅開低後，受制月線壓力，指收狹幅震盪，中小型個股表現活絡，航運股多空交戰，指數隨著忽漲忽跌，尾盤在電子族群帶動之下，加權股價指數收在今日最高17553.76點，上漲50.48點，成交值為3849.88億元，OTC今日表現相對於大盤強勢，收在220.98點，上漲1.01點，成交值為850.38點。

證券分析師張陳浩指出，今日OTC站在所有線之上，而且所有均線都呈多頭排列，預期很快會再度創下新高，IC設計、二極體、第3代半導體等族群將成為下次突破攻堅要角。而加權股價指數想要有所突破，需要靠類股輪動的攻勢，未來低位階已進行逐底有往上跡象的營建、塑化及生醫中的新藥及學名藥，能接棒輪動，大盤將掙脫盤整格局。

至於今日的量縮表現，張陳浩則說，主因是航運股的成交占比下降，及外資動向不明，以往航運當沖和成交占比高，也擴增了台股量能，現在占比一縮也使得台股資金量能減少，另外，外資一日買一日賣方向不明，也造成多頭較為謹慎。

盤面上，台積電(2330)今日維持平盤上方整理，收在594元，上漲0.68%；大立光(3008)遭外資看衰調降目標價，收在2895元，下跌0.86%；祥碩(5269)獲法人看好可望搶下英特爾及超微年底前將推出新一代處理器平台訂單，收在漲停板2205元，創掛牌新天價；杏國(4192)胰臟癌新藥三期即將期末分析，再拉出一根漲停，收在61.1元；航運股震盪激烈，貨櫃三雄的長榮(2603)、萬海(2615)都收黑，陽明(2609)則收漲5%，股價為126元。

由籌碼來看，外資在現貨市場由賣轉買，買超200多億，但在期貨市場則是加碼空單1000多口，整體淨空單口數回到2.98萬口。台股在季線有撐、月線有壓下，短線上將持續震盪整理。