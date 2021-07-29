傳中國證監會對近來的股市暴跌表達關切之意，由科技股強勁反彈帶動，周四恆生指數開盤飆漲2.93%，為26221.36點。國企股(H股)大漲3.36%，為9375.46點。

中國證監會據稱已經就近來股市暴跌召集投銀開會，盼藉此平復市場的不安情緒，該監管機關並表示，政府整頓教育產業的政策，並無意傷及其他產業的公司。

儘管Delta變種病毒擴散導致疫情升高，但聯準會對美國經濟情勢仍然看法樂觀，同時又強調現在距離升息仍然遙遠，受此激勵，隔夜美股脫離盤中低點，終場標普500指數幾近收平。以科技股為主的那斯達克指數表現相對亮眼，終場上揚0.7%。

恆生科技指數以狂漲近6%開出，美團漲10.55%，網易漲10.24%，京東、快手漲逾8%，騰訊開漲7.33%，阿里巴巴開漲4.7%。

百濟神州大漲14.8%，該公司宣布擬發行最多約達1.32億股A股，在上交所科創板上市。

協鑫新能源成立氫能事業部，股價大漲7%。

康基醫療開漲9.6%，該公司預期上半年獲利年增逾1.4倍。

微盟集團推出跨境獨立站產品ShopExpress，股價大漲近8%。

恆大集團股勁揚，恆大汽車漲近17%，中國恆大漲逾5%，恆大物業漲逾3%。