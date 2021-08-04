在昨日中國官煤猛批網路遊戲，拖累騰訊等手遊股之後，投資人逢低接手，港股低開走高，相關蘋概股和比亞迪飆升。

周三香港恆生指數收漲231.73點或0.88%，為26426.55點。國企股(H股)漲98.87點或1.06%，為9419.25點。

阿里巴巴下跌0.57%，報192.4港元。阿里周二晚間公布財報，上季營收成長不如預期，雖然公司宣布將庫藏股回購計畫提高到150億美元，股價仍收跌。

騰訊回漲2.6%。騰訊加大對未成年人的使用遊戲保護力道，推出七項保護新措施，包括每天22點至早上8點禁玩、禁止小學生游戰內消費等。

體育股集體上漲。中國中央推出全民健身計畫的利多政策，健身場地設備將逐步增多；特步國際、滔博漲逾12%，李寧漲逾5%。

報載蘋果新iPhone將加大中企合作，納入更多紅色供應鏈。瑞聲科技漲6.6%，報49.9港元；舜宇光學漲9.9%，報251.8港元；明源雲漲10%。

比亞迪漲8%。比亞迪在A股強勢漲停，市場認為鋰電池產業未來三年將維持高成長氣勢。

澳門疫情延燒，酒店博奕股集體下挫。