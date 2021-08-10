美股消息面：

1.根據美國勞工部公布的職位空缺及勞動力流動調查（JOLTS），美國6月職缺數達到1010萬個，超出5月的950萬個和市場預期的927萬個，並創下歷史新高。6月職缺率為6.5%，高於5月的6.1%。招聘率為4.6%，高於5月的4.2%。

2.美國經濟數據報喜，以及新冠疫情升高推升避險需求，周一尾盤ICE美元指數微升0.09%，報92.937，仍創下7月23日以來的兩周新高。

3.中國的新冠疫情恐影響原油需求前景，周一紐約期油收跌1.8美元或2.63%，為每桶66.48美元。倫敦布蘭特期油收跌1.66美元或2.35%，為每桶69.04美元。兩款期油均創下7月19日以來收盤新低。

4.美國最新公布的職缺報告意外強勁，使聯準會提前退場的可能性升高，周一紐約期金收跌2.1%，為每盎司1726.5美元，在之前的亞洲時段一度暴跌4%，失守1700美元大關。美元走升亦為金價帶來壓力。