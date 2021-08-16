疫情打擊，上周五美國原油期貨跌近1%；受上周國際能源署(IEA)發布的月度報告指出，隨著全球新冠病例數激增，各國政府恢復旅行限制，原油及油品的需求增長已經急劇放緩；分析師表示，預期8月石油需求僅達到9830萬桶/日，9月平均為9790萬桶/日，與7月平均值9800萬桶/日近乎持平。

此外，多家經融機構也為石油需求有所疑慮；其中高盛將短期全球石油需求量預估從230萬桶/日降至100萬桶/日，並預期8月和9月的需求態勢將呈降，拖累油價續弱；其中美國原油跌幅0.9%，倫敦原油跌幅1%。

美國NYMEX-9月輕質原油期貨下跌0.65美元，報每桶68.44美元；9月熱燃油跌0.02美元，報每加侖2.08美元；9月RBOB汽油跌0.02美元，報每加侖2.26美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨下跌0.72美元，報每桶70.59美元。(商品行情網)