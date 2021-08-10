(10:00更新)台積電、聯發科、台達電等電子權值股翻黑，聯電一度跌至59.2元，跌幅逾4%，就連貨櫃三雄中的陽明股價也一度翻跌至132元，大盤指數盤中翻黑，跌破17400點，下探至17337點，下跌逾140點。

周一美股漲跌互見，台股今(10日)開盤上漲7.3點，以17492.45點開出，台積電開盤漲1元，以596元開出，聯電開盤上漲0.1元，開在62元，航運族群仍擔綱要角，貨櫃三雄開高，長榮、陽明、萬海都漲逾1%，但昨日攻漲停的華航、長榮航則出現回檔，指數則在平盤附近震盪。

Delta變種病毒疫情蔓延，投資人擔憂燃料需求下降，油價、金價下跌，美股周一(9日)漲跌互見，道瓊指數終場下跌106.66點，跌幅0.3%，以35101.85點作收，標普500指數下跌4.17點，跌幅0.09%，收在4432.35點，費城半導體指數下跌12.29點，跌幅0.36%，收在3399.76點，僅那斯達克指數上漲24.42點，漲幅0.16%，收在14860.18點；台積電ADR小漲0.01%，聯電ADR則下跌1.15%。

台股9日開低走低，盤中一度大跌176點，尾盤台積電一口氣拉高4元，收在595元，終場加權指數收在17485.15點，下跌41.13點，成交值3489億元，三大法人外資及陸資賣超73.52億元，自營商賣超25.62億元，投信則是買超0.14億元，合計賣超99億元。