開發金(2883)今除息，收盤上漲0.25元，填息率達45%，在台股收跌逾百點，開發金除息首日就填息近5成，表現相對強勁。

開發金前6月獲利亮眼，各子公司的貢獻方面，最大還是持股比例達56%的中國人壽，中壽6月份獲利25.36億元，累計前6月獲利165.35億元，開發金因此可以認列逾90億元的獲利。

其次是凱基證券，受惠於股市交易熱絡，開發金表示，凱基證券的經紀、承銷、投資等業務均皆有穩健表現，6月份稅後獲利12.89億元；累計前6月稅後獲利71.02億元。

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