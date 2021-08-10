由科技股領軍，周二香港股市開高，惟隨後陷入劇烈震盪。恆生指數開漲0.66%，目前漲92點或0.35%，稍早前一度倒跌144點。國企股開漲0.86%，目前漲0.8%。

隔夜美股道瓊指數和標普500指數收黑，但在特斯拉上漲帶動下，以科技股為主的那斯達克指數收漲0.16%，表現相對抗跌。

恆生科技股漲1.27%，成分股普遍走高，僅中芯國際、華虹半導體、舜宇光學、汽車之家下跌。

因整體智慧手機需求放緩，舜宇7月手機鏡頭出貨量年減22.9%，股價下跌5.5%。

網路股強勁反彈，騰訊漲4.7%、美團漲6.35%、嗶哩嗶哩漲4.6%、百度漲1.3%、阿里巴巴漲0.53%、網易漲3.45%。

快手漲4%，稍早前一度強彈近10%。該公司上周五股價創下掛牌以來新低。

恆大系集體走高，恆大物業大漲10.43%、恆大汽車漲近4%、中國恆大漲逾3%、恆騰網路漲6.6%。

中國官媒《人民日報》發文警告醫美產業的安全問題不容忽視，復銳醫療科技下跌4%，完美醫療跌逾5%。不過，四環醫藥在連跌3天後反彈漲逾2%，瑞麗醫美漲3%。