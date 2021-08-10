歐股周一收市再創新高紀錄。健康照護股、公用事業股和科技股的上漲，掩蓋了大宗商品相關個股的下滑。

周一泛歐Stoxx 600指數收漲0.71點或0.15%，為470.68點。

科技股上漲0.5%。英國食品外送公司Deliveroo大漲4.5%；德國同業Delivery Hero宣布收購該公司5.09%股份。

由於擔心亞洲疫情引起的社交管制，將減弱燃料需求，原油下跌逾2.5%。主要石油公司，荷蘭皇家殼牌(Shell)、英國的BP、法國道爾達(TotalEngeries)皆下跌約1%。

七月的數據顯示中國出口成長意外放緩之後，礦業股也因金屬價格下跌而走弱。

據Refinitiv IBES數據顯示，在泛歐Stoxx 600上市公司中，有70%的公司已經公布財報，其中有68%企業公布的獲利超過分析師預期。然而在一個尋常的季度中，只有51%企業超出預期。

投資人關注本周即將公布的美國通膨數據，看看這些數據是否會讓美聯準找到理由提前宣布縮減量化寬鬆。

英國醫療公司Vectura漲5.5%。美國煙草公司Philip Morris提高對Vectura收購價。

Hargreaves Lansdown跌11.3%。儘管宣布了較高的年度獲利，該英國金融服務和股票交易公司表示，預計股票交易量不會維持在一高水平。

全球第二大水泥製造商海德堡水泥(HeidelbergCement)下跌2.9%。巴克萊將該股調低至「減持」，稱通膨壓力導致該公司獲利成長乏力。