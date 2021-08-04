4日，日本政府表示，新冠疫情在日本已經進入另個新階段。另方面，豐田汽車上季財報雖佳，但還是遭到賣壓襲擊。日經收在27,584.08點，跌57.75點或0.21%。東證收1,921.43點，跌9.71點或0.5%。

豐田汽車最新公布的季報創紀錄，但未上修全年財測，市場失望下，因此跌0.9%。豐田從2021年迄今，股價已漲超過25%。

為抑制新冠病毒擴散，日本再度重啟緊急狀態，民眾除愈來愈憂心病情惡化外，更擔心商業活動受限，景氣復甦將遙遙無期。

農林中央金庫認為，沒看見大幅賣壓，但也沒啥買盤進駐。當傳出日企財報亮眼的消息時，投資人固然高興，但沒有搶進意願。不過，年底日本大選前，經濟議題勢必又會被搬上檯面，因此8月下旬可能才會看到有買進動作。

不過，盤面上還是有些股票是因亮眼財報而上漲。

日本製鐵漲3.1%，這家日本最大鋼鐵製造業者，因上修全年獲利預估50%以上，並遠高於市場預估值。

日本郵船漲5.5%，因財報佳，全年財測也上修之故。

大金漲6.1%，因這家空調製造商公佈財報優於預期。

旗下擁有LINE與Yahoo! Japan等知名公司的Z Holdings，在宣布季報亮麗的好消息後，股價漲9.8%。

以冷凍食品為主力的日冷，本以為公司可藉疫情時期冷凍商品大受市場歡迎而受益。但是，沒想到財報並沒因此表現出色，股價應聲重挫12.3%。

在中國官媒將網遊比喻成精神上的鴉片後，日本相關族群股價持續疲弱，光榮跌3.1%，Nexon也跌1%。