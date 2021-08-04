網路券商羅賓漢（Robinhood Markets Inc）周二股價飆升逾24%，突破了上周黯淡掛牌的首發價，並使市值一夕暴增逾70億美元。

周二羅賓漢飆漲24.20%，收在46.80美元，遠高上周三公布的首次公開發行（IPO）價格38美元。雖然上周首日登場黯淡收場，但此後羅賓漢連漲了3天。

Wedbush Securities交易部常務董事Sahak Manuelian表示，相對小量的交易規模顯示羅賓漢已經成為散戶交易熱潮的最新目標，「羅賓漢成了『當日限定』（du jour）迷因股」。

截至收盤前，羅賓漢成交額達到約36億美元，成為華爾街前十大交易額個股之一。

上周四羅賓漢在上市首日股價暴跌8%，令部分分析師感到訝異，他們原本預期因散戶大戰金融巨鱷而打響知名度的線上交易平台羅賓漢，會得到其平台上那些小蝦米投資人的大力支持。

羅賓漢為其平台用戶保留20%～35%股份，這在IPO交易活動中並不常見。許多IPO案之所以成功，是因為將散戶投資人排除在外，如此一來散戶就必須透過公開市場搶購股票，並引爆首日行情。羅賓漢讓許多散戶參與IPO，意味著掛牌首日風光大漲的可能性降低。

除了散戶似乎開始捧場之外，根據官方網站的數據，知名投資人、有女股神之稱的Cathie Wood旗下ARK Innovation ETF基金累計已經買進近500萬股羅賓漢股票，目前價值約2.26億美元。

截至6月底，羅賓漢交易平台的每月活躍用戶達到2130萬個，較去年12月底的1170萬大幅增加。