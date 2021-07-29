美國第二大汽車廠商福特上季業績優於市場預期，並上修全年獲利預測，受此激勵，福特周三盤後股價勁揚漲3.82%，報14.39美元。

雖然全球晶片短缺衝擊福特在北美、歐洲和中國的市占表現，但調漲大型皮卡和休旅車等利潤較高的車型價格，有助於提升其在北美地區的營收和營業利益。北美區是福特最大的市場。

福特執行長Jim Farley表示，未來在汽車生產方面，公司將採用以訂單為基礎的系統，並將庫存保持在50到60天的供應量。

晶片短缺導致汽車供應緊繃，導致福特與其他同業一樣必須將焦點集中於利潤較高的產品，使該公司第二季每輛車的銷售額增加近5,000美元，使營業利益增加15億美元。

Farley在法說會上表示，福特在第三季看到晶片流出現改善跡象，但情況仍然不穩定。

他表示，福特已經開始更直接地與晶片製造商接洽，並且正在儲備半導體等關鍵零組件，同時對部分零組件採取「雙重採購」，並在其他零組件的設計上強化其可互換性。

福特公布第二季營收為268億美元，優於去年同期的194億美元。營業利益為11億美元。淨利年減49%，為5.61億美元。

第二季經調整後每股盈餘為13美分，遠優於分析師預估的每股虧損3美分。

北美區汽車營收年增37%，為150億美元。歐洲區汽車營收年增 55%，為56億美元。但中國市場營收較去年同期下滑31%，為6億美元。

除了北美以外，福特在大多數主要市場都出現營業虧損。其第二季北美區息稅前利益為1.94億美元，扭轉了前一年同期的虧損。

如同先前預期，該公司第二季產量減少約70萬輛，但該公司對下半年仍抱持樂觀的看法。福特財務長John Lawler在電話會議上表示，我們已經準備衝向下半年的成長。

他表示最近推出的車型，如Mustang Mach-E和Bronco，以及即將推出的F-150 Lightning和Maverick小型皮卡都收到大量訂單。

福特表示，受惠於市場改善，看好下半年營收將較上半年成長30%。

該公司將全年營業利益預測調升約35億美元，為介於90億～100 億美元。此外，福特預估全年調整後的自由現金流將介於40億～50億美元之間。Lawler表示，其中部分資金可能用於收購，並透露在電動車、電池和連網方面的併購機會。