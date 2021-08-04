4日，日本索尼上修財測目標。同時，因疫情帶動PS5電玩遊戲機、電視、相機、音樂與電影等業績，故上季營利出現成長。

日本索尼截至6月30日前3個月的營利，從2020年同期的2,217億日圓，增至2,801億日圓，約25.7億美元，也高於市場平均預估的2,079.6億日圓。

同時，索尼也將截至2022年3月底的財年全年獲利預估值，從原先9,300億日圓，上修至9,800億日圓，增幅約5%，但市場預估為1兆日圓。

受限晶片短缺，索尼勢必也將無法將旗下金雞母PS5遊戲機的產能全開。5月時，索尼曾表示，預計本財年中，賣出1480萬台的PS5。2020年11月一推出後，500美元售價的PS5雖價格不低，但很快就售罄。

索尼在精簡其消費電子業務同時，正補強娛樂內容與銷售業務。於是2020年12月，就收購了全球擁有300萬訂閱戶的AT&T動畫部門Crunchyroll

同時，索尼還在華特迪士尼串流平台，與Netflix上提供自家電影。

2021年5月索尼表示，將在未來3年斥資2兆日圓進行戰略性投資，包括擴大遊戲與娛樂服務的訂閱戶數量。