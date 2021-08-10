塔利班的攻勢並沒有停歇，他們佔領了阿富汗西南部的省會法拉(Farah)，這是自周五以來，塔利班佔領的第7座省會。

半島電視台(Aljazeera)報導，阿富汗法拉省議會成員薩赫拉·阿布巴爾(Shahla Abubar)對媒體承認，塔利班與安全部隊進行了短暫的戰鬥後，安全部隊選擇撤退，塔利班進入了法拉市，並佔領了省長辦公室和警察總部。

法拉是塔利班取得的第二個省會城市，上星期五，塔利班佔領了鄰近的尼姆魯茲省省會扎蘭季(Zaranj)。同時，法拉的淪陷，使塔利班取得另一個進入伊朗的交通要道。

自 5 月發動一系列攻勢以來，塔利班已經佔領了阿富汗農村的大部分地區，如今從農村向城市發動進攻，在5天內取得7座省會，而阿富汗全部有34個省會城市。

根據歐盟的一份報告，近幾個月來阿富汗境內已有40萬人流離失所，他們逃往相對安全的首都 ，也就是喀布爾，但是難民也對喀布爾的資源造成了巨大壓力。